Haber: Ceylan Beykoz

İçinde ilimizin de yer aldığı Ağrı, Ardahan, Adıyaman, Bitlis, Bursa, Bolu, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Elazığ, Giresun, Konya, Kars, Kırklareli, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Hakkari, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep gibi Türkiye'nin farklı iklimlerinden 81 ilin yöresel tatlarını sergileyeceği Geleneksel Yöresel Günler Şöleni, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi 15 Temmuz Meydanı’nda başlıyor.

Şölende sıra gecesi ve türkü seslendirmeleri yapılırken, her akşam bir yörenin kendine has lezzeti ikram olarak sunulacak. İkramların yanı sıra yörelerin yine kendine özel yiyecekleri tezgahlarda ki yerlerini alarak vatandaşlara sunulacak. Bununla beraber yörelerin dernekleri de şölendeki yerini alarak memleketlerini temsil edecek.

Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları Mustafa Keser, Orhan Hakalmaz ve Hülya Polat da Yöresel Günler Şöleni'ne sevilen türküleriyle renk katacak. Farklı iklimlerin aynı çatı altında buluşacağı şölen boyunca Arif Şentürk, İsmet Aydın, Hamdiye Erol, Fuat Erenoğlu, Harun Atmaca, Seda Okuyucu, Mehmet Sıraç, Osman Arslan, Ebru Yaman, Sinan Erkeker, Sercan Direk, Bünyamin Aksungur ve Aşık Mürsel Sinan gibi sevilen sanatçılar da Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda sahne alacak.