Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Merkez, İstanbul ve Kıbrıscık ilçesine yaptıkları eş zamanlı operasyonda Bolu Emniyeti Mahrem İmamları oldukları belirlenen Ali Yiğit(Müezzin), Sevinç Çevirgen(Öğretmen) ve Mustafa Yıldız(Öğretmen)i gözaltına alarak KOM Şubesine getirdi.

Ayrıca, şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal da ele geçirildiği öğrenildi. Yiğit Kıbrıscık ilçesinde, Çevirge’nin İstanbul’daki bir akrabasının evinde, Yıldız’da evinde gözaltına alındılar. Emniyetteki ifadelerinin ardından üç imam savcılığa sevk edildi. Adliye girişinde yakınları zanlıları yalnız bırakmadılar.