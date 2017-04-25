Haber: Kasım ŞAHİN

Yaklaşık bir hafta önce İstanbul’dan Bolu’ya gelen ve Tabaklar Mahallesindeki 1+1 dairelere kendisi gibi Türkmenistan uyruklu olan 2 hayat kadınıyla birlikte yerleşen Melike S., komisyon karşılığı arkadaşlarını fuhuşa teşvik edince Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince yakalandı.

2 arkadaşını komisyon karşılığı erkeklere pazarlayan Bolu’nun Manukyanı olarak adını lanse eden Melike S.’nin bu işi İstanbul ilinde de yaptığı ve daha fazla para kazanmak için memleketlisi iki hayat kadını da Bolu’ya getirdiği belirlendi. Mağdur durumunda bulunan iki Türkmenistanlı sınır dışı edilmek üzere Bahçelievler Polis Merkezinde tutulurken, komisyon karşılığı arkadaşlarını fuhuşa teşvik eden Melike S. İse fuhuşa aracılık etmek suçundan Savcılığa sevk edildi.