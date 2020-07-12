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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin yoğun iş temposunun arasında memleketi Bolu’yu da ihmal etmiyor. Bakan Dr. Bekir Pakdemirli ile birlikte Tokat’ta katıldığı bir dizi program arasında Bolu’yu unutmayan Metin, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık adına Bolu’ya büyük destekleri olacağını dile getirdi.

Bakan yardımcısı Fatih Metin, Bakan Dr. Bekir Pakdemirli ile birlikte Tokat’ta bir dizi programa katıldı. "Köyde yaşamak için bir sürü nedenim var, 5 yılda 500 bin koyun" projesi kapsamında düzenlenen programa katılan Fatih Metin, bu program kapsamında Bolu’ya da büyük desteklerinin olacağını söyledi.

“BOLU’NUN MERALARI KUZU SESLERİYLE ŞENLENECEK”

Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Fatih Metin yaptığı açıklamada; “Bakanlık olarak yoğun bir program içerisinde çalışıyoruz. Bugünde Sayın Bakanımızla birlikte Tokat’ta çiftçilerimizle birlikteyiz. Bu yoğun tempo içerisinde fırsat buldukça Bolulu çiftçilerimizle de bir araya geliyoruz. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan konusunda Bolulu çiftçilerimizin talepleri vardı. Bu konuda çalışmalarımız tamamlandı. Kısa zamanda Bolu’ya da müjdelerimiz olacak. Yine en kısa zamanda Bolu’da çiftçilerimizle geniş kapsamlı bir istişare yapacağız. Biz onların isteklerini yerine getirmek, sorunlarını çözmek için buralardayız. Bolu’nun meraları kuzu sesleriyle şenlenecek” ifadelerine yer verdi.