Haber: Esra Öztürk

Köroğlu Otel’de düzenlenen bir akşam yemeği ile çalışanları ve köşe yazarları ile bir araya gelen gazeteciler kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bolu Olay Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Erhan Beykoz yıl dönümü ile ilgili bir açıklama yaparak “İlk önce bu mutlu günümüzde bizlerin yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Bir aile olarak hep birlikte çok başarılı işlere imza attık atmaya da devam edeceğiz. Kuruluş günümüzden itibaren Bolu’nun nabzını hep birlikte tutuyoruz. Hep birlikte çalışıp güzel yerlere geliyoruz. Hepinize çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, gazete çalışanlarına teşekkür ederek “Bolu halkı için geceleri gündüzleri olmadan çalıştıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Doğruyu, en yalın şekilde paylaştıkları bizleri her olaydan haberdar ettikleri için kendilerine minnettarız. Tekrar her haberi atlamadan ayrıntılı bir şekilde paylaştıkları için Bolu halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Geç saatlere kadar süren geceye Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Bolu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Yılmaz, Bolu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşe Atılgan ile gazete çalışanları ve köşe yazarları katıldı. Hem kuruluş ve hem de kaynaşma yemeğinde köşe yazarları gönüllerinden geçenleri özgür bir şekilde ifade ederken, kendilerine bu güne kadar yapmış oldukları katkılardan dolayı plaket, kalem ve köşe yazılarından örnek oluşturan birer sayfa çıktısı armağan edilirken, Olay Gündem Gazetesi çalışanları ile dağıtım ekibine üzerlerinde isimleri yazılı birer kalem hediye edildi.

Köşe yazarlarımız Mustafa Namdar, Mustafa Cop, Suat Tosun, Cevat Özsoy, Aydın Hitit, Nizamettin Yıldırım, İlhami Candemir, Hasan Dinç, Şenda Aksungur, Recai Çağlar, Tekin Aytugar, Reşat Demirel, Nafiye Çidem Özdemir, Lütfi Karadaş, İsmail Hotakoğlu ve Eyüp Bektaş’a bu güne kadar yapmış oldukları köşe yazıları desteğinden dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Nice yıllara.