Bolu’nun nüfus verileri

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre Bolu nüfusu geçen yıla göre bin 324 kişi azalarak 314 bin 802 kişi oldu. Bolu nüfusunun 156 bin 340’ını erkekler, 158 bin 462’sini kadınlar oluşturdu. Bolu bu verilere göre nüfus sıralamasında 59. sırayı aldı.

Bolu’da hane halkı büyüklüğü 2,95 kişi olarak belirlendi. Ortalama ilk evlenme yaşının erkeklerde 27,98, kadınlarda 25,53 olduğu görüldü. Bu sene Bolu’da 506 kişi boşandı. Ayrıca Bolu’da yaşayan yabancı sayısı 10 bin 651 kişiyken toplam ilçe nüfusu 227.724 olarak açıklandı.

2020 YILI BOLU NÜFUS VERİLERİ:

Toplam Nüfusu : 314802

Erkek Nüfusu : 156340

Kadın Nüfusu : 158462

Nüfus Sıralaması : 59

Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,95

Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,98

Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,53

Boşanma Sayısı : 506

Yabancı Kişi Sayısı : 10651

İlçe Toplam Nüfusu : 227724

İlçe Erkek Nüfusu : 113527

İlçe Kadın Nüfusu : 114197

Belde Köy Toplam Nüfusu : 87078

Belde Köy Erkek Nüfusu : 42813

Belde Köy Kadın Nüfusu : 44265

Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 38

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 14:32