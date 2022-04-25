Bolu’nun pazarını şenlendirdiler!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğrenim gören uluslararası öğrenciler ve öğretim görevlileri Bolu’yu gezmeye devam ediyor. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal’ın rehberliğinde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler Bolu Pazarını gezdi.

Endonezya, Somali, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tunus, Yemen, Filistin, Irak, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Ahıska Türkü, Cezayir, Moğolistan’dan gelerek Bolu’da eğitim gören gençler pazarda gezmedik tezgah bırakmadı. Öğrencilere pazardaki ürünleri tanıtan Altındal, aynı zamanda pazar esnafı nasıl olur onu öğretti.

PAZAR ÖNLÜĞÜNÜ GİYEREK PORTAKAL SATMAYA BAŞLADI

Bir pazarcı esnafının önünde duran Altındal öğrencilerden esnafa yardımcı olmasını istedi. Bazı öğrenciler, arabadan pazar tezgahına yeni gelen çilek kasalarını indirirken, Türkçe Bölümü öğrencisi Moğolistanlı 18 yaşındaki Aynur Myeiram ise pazar önlüğü giyerek portakal satmaya başladı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşların ilgisini çeken Moğolistan uyruklu öğrenci kısa sürede işi öğrenerek yaklaşık 20 kilo portakal sattı.

“TÜRK PAZAR KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENİYORLAR”

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, “Öğrenciler pazarda, Türk pazar kültürünü öğreniyorlar. Kendi ülkelerinde pazar kültürü nasıl? Bizim ülkemizde pazar kültürü nasıl? Onları karşılaştırıyorlar. Bir de bu öğrenci kardeşlerimiz, bazı ürünlerin tam olarak isimlerini bilmiyorlar hem onları öğreniyorlar hem de kaynaşma birleşme oluyor” diye konuştu.