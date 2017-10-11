Haber: Semih Baykal

Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nin tarih öğretmenlerinden Hasan Aksel geçtiğimiz cumartesi günü beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Hastane de tedavi gördüğü sırada Aksel’i öğrenciler öğretmenlerin yalnız bırakmadı. Her gün hocalarının iyileşmesi için dua eden ve gözyaşı döken öğrenciler ve öğretmenler sabah saatlerinde aldıkları haberle yıkıldı. Aksel 5 gün boyunca süren yaşam mücadelesini kaybederek, hayata gözlerini yumdu.

YÜZLERCE KİŞİ ÖĞRETMENİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Tarih Öğretmeni Hasan Aksel için İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nin önünde tören düzenlendi. Törene yakınları ve öğrenciler katıldı. Törenin ardından Aksel’in cenazesi Siteler Caminde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından dualarla memleket Tekirdağ’a uğurlandı. Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz cenazede yakınlarını yalnız bırakmadı.