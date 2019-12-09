Bolu’nun suç dosyası

Haber: C. Kutay AYKAN

Ceza infaz kurumlarına 2018 yılında 266 bin 889 hükümlü girdi Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 266 bin 889 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 215 bin 170 hükümlü çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin %96,2'sini, çıkan hükümlülerin ise %96,1'ini erkekler oluşturdu.

Hükümlü statüsünde girenlerin en çok işlediği suç hırsızlık oldu Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlülerin %17'si hırsızlık, %12,4'ü yaralama, %6,7'si Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, %5,8'i İcra İflas Kanunu'na muhalefet ve %3,5'i ise öldürme suçu işledi.

952 HÜKÜMLÜ GİRİŞ YAPTI

Bolu ilinde Ceza infaz kurumlarına 2018 yılında 952 hükümlü girdi Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Bolu ilinde Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 952 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 882 hükümlünün çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin 911’i erkekler, 41’i ise kadınlar, çıkan hükümlülerin ise 841'i erkekler,41’i ise kadınlar oluşturdu.

EN FAZLA YARALAMA OLAYI OLDU

Bolu ilinde Hükümlü statüsünde girenlerin en çok işlediği suç yaralama oldu Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Bolu ilinde Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlülerin 179'u yaralama, 144'ü ise icra iflas Kanunu’na muhalefet 128'i hırsızlık suçu işledi.