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08 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Bolu’nun suç dosyası

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü 2017 yılında yaşanan suç oranları açıklandı. Bu duruma göre ilimizde 8 kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

    08 Ocak 2018 Pazartesi 15:24
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    Bolu’nun suç dosyası

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görev alanına giren konularla ilgili 2017 Yılı içerisinde yapılan çalışmalarda; meydana gelen 8 ( Sekiz)Kasten Öldürme olayının tamamının şüphelileri suç aletleri ile birlikte yakalanarak tutuklandı. 837 adet Kasten Yaralama olayında 964 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

    Haklarında  “Kayıp Şahıs” müracaatında bulunulan 72 (Yetmişiki) şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak işlemleri tamamlanmış,62 (Altmışiki)  Hırsızlık olayı aydınlatılmış, adli birimlere sevk edilen 131 şahıstan 67 kişi tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumana teslim edildi. Yine haklarında adli makamlarca değişik suçlardan çıkartılmış, müzekkere ile aranmakta olan (549) şahıs yakalanmış, bunlardan (244) şahıs tutuklanıp Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği açıklandı.

    1774 Sayılı Kanunun 2. Maddesine  (Günübirlik Konaklama Yapılan Yerler) aykırı hareket eden 6  (Altı) şahsa 57.106 TL para cezası uygulanmış olup yapılan çalışmalar sonucunda 23 adet tabanca, 17 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 55 Adet Kurususıkı Tabanca ele geçirilerek 81 (Seksenbir)  kişiye adli-idari işlem yapıldı.

    Fuhuş yaptığı tespit edilen 12 kişiye idari, 20 kişiye adli işlem yapılarak 46.663 TL idari para cezası, 11 (Onbir) ikamete 30’ar gün kapatma kararı tatbik edildi. Kumar oynattığı tespit edilen 10 şahsa adli işlem,  Kumar oynadığı tespit edilen 41 şahsa 9.307 TL idari para cezası uygulanmış,  Kumar oyununda ele geçirilen 1.855 TL paraya el konularak Defterdarlığa teslim edilmiş, Kumar oynandığı tespit edilen 10 (On) işyerine ise 15-30 gün süreyle kapatma işlemi uygulandı.

    İlimizde saat 22:00’den sonra alkol satışı yaptığı tespit edilen (8) işyeri ile kapalı alanda tütün ve tütün mamulü tüketilmesine izin veren (20) işyerine idari yaptırım kararıuygulanmış olup 352 Adet Umuma açık yer kontrol ve denetlemesi, 628 Sabit Yol Uygulaması, 554 Adet Seyir halinde,  414 Adet ŞOK Uygulaması yapılmış, 58.970 şahsın UYAP sorgusu, 18.702 aracın TESCİL sorgulaması yapıldı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikayet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır” denildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, 2017

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