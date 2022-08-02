Bolunun Sultanları hazırlıklarına başlıyor

Haber: S. Özge Yücel

2020-2021 sezonunda Kadın Voleybolunda Dünya’nın en zorlu ligi olarak bilinen Misli.com Sultan ligine yükselen ve geçtiğimiz sezon bu ligde başarılı maçlar ortaya koyan Bolunun Sultanları yeni sezonu da iple çekiyor. Bolulu sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği hemen hemen tüm maçlarını 3 bin civarında taraftarının önünde oynayan Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı yeni transferleri ile hazırlıklarına başlayacak.

İddialı bir kadro kuruldu

Ulusal şampiyonaların geç bitmesi nedeniyle Ekim ayında başlaması beklenen lig öncesi ilk hazırlık kampına başlayacak olan Bolu Belediyespor, yaptığı önemli transferlerle bu sezonda taraftarına aynı coşkuyu yaşatmak istiyor. Ligde kalıcı olmak isteyen Bolunun Sultanlarını yeni sezon öncesi taraftarları merakla bekliyor.

Barut “Bu sezon daha güçlü daha dinamik bir takım kurduk”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın daha güçlü bir takım için destek verdiği Bolu Belediyespor'da Başkan Sinan Barut bu sezon daha güçlü daha dinamik bir takım kurduklarını voleybolu çok seven Bolu halkına daha iyi bir takım izletmek istediklerini belirtti.