Bolu’nun tamamı sigortalı

Haber: N. Halid Altundal

ÜST SINIR 268 BİN TL

2021 yılı için zorunlu deprem sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli 268 bin TL’ye, betonarme konutlar için metrekare birim maliyet değeri ise bin 268 TL’ye yükseltildi. DASK, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları teminat altına alıyor. Bu aşamada da aslında arsa bedeli değil sadece taşınmazın yeniden inşa bedeli teminat altına alınıyor.

LİDER ŞEHİR BOLU

Toplam konut ve yaşayan poliçe sayılarına göre sigortalılık oranı en yüksek ilimiz yüzde 94,6 ile Bolu. Bu ilimizi yüzde 90,5 ile Yalova, yüzde 87,6 ile Tekirdağ, yüzde 87 ile Sakarya takip ediyor. Bingöl’de ise yaşanan deprem sonrasında sigortalılık oranı bir önceki yıla göre yüzde 9 artış göstererek yüzde 81,3’e yükseldi. İzmir’de de sigortalılık oranı da geçen yıla göre yüzde 5,4 artış göstererek yüzde 61,4 seviyesine yükseldi. Düzce, Muğla, Çanakkale ve Kocaeli illeri de sigortalılık oranının yüzde 70’i geçtiği şehirlerimiz arasında.

DASK ÇOK ÖNEMLİ

Temsilciler aracılığı ile gerek kiralama, gerekse de satış işlemleri öncesinde müşterilerine bilgi verdiklerini dile getiren emlakçılar, "Müşterilerimize DASK poliçelerini yetkili sigorta şirketleri üzerinden kestirmelerini ve poliçe numaralarını paylaşmalarını istiyoruz. Bu poliçelerin birer örneğini kiracılara veriyor ve eğer kat mülkiyetli satılık bir konut ise tapu işlem dosyalarına da ilave ediyoruz. Sonuçta deprem geçecek ve hayat devam edecek. Tüm yurttaşlarımız olarak zorunlu deprem sigortası sosyal sorumluluğumuz” diyorlar.