Bolu’nun turizmi ve ihtiyaçları konuşuldu

Haber: BMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz’un Vali Ümit’i ziyaretinde, Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fazıl Karaduman, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ile partililer de yer aldı.

Ziyarette Bolu’nun turizm potansiyeli, imkânları ve ihtiyaçları konuşuldu. Bakan Yardımcısı Yavuz, Bolu’nun turizm potansiyelini harekete geçirmek için Bakanlık olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Vali Ahmet Ümit, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.