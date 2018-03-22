Özel Haber: Kasım ŞAHİN

PTT Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Öztürk Yemek firmasının sahibi Mustafa Öztürk ile damadı Erdal Akalın, Osmanlı döneminde birçok esnafın; “Ben siftah ettim, komşu da siftah etsin” geleneğini sürdürerek, örnek esnaf oldular.

Kayınpeder ve damat işletmelerinde çeşit çeşit yemek ve çeşit çeşit kahvaltı menüsü bulundurması rağmen kendi mekanlarında kahvaltı yapmayarak, Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Cadde Simit işletmesine giderek burada hem keyifli kahvaltı yaptılar hem de komşu esnafa para kazandırdılar. Yemek sektörünün lideri konumunda bulunan kayınpeder ve damadın bu düşünceyle hareket etmesi, takdirle karşılandı.