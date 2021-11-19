Bolu’nun ünlü yemek tarihçisi bakın kim?

Haber: C. Kutay Aykan

Sakarya Üniversite yemek tarihçisi Arif Bilgin, MasterChef yarışmasına konuk oldu. Arif Bilgin, önceki akşam bölgenin meşhur yemeklerini yapan MasterChef yarışmacılarının tabaklarını değerlendirdi. Arif Bilgi'nin yayımlanmış kitapları arasında Osmanlı Saray Mutfağı, Osmanlı Taşrasında Bir Maliye Kurumu: Bursa Hassa Harç Eminliği ve Türk Mutfağı bulunmaktadır.

ARİF BİLGİN KİMDİR?

1967 yılında Bolu'nun Seben ilçesinde doğdu. 1989'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Chicago Üniversitesi ve London School of Economics'de misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve çeşitli araştırmalar yaptı.

Meslek hayatına Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda başladı (1990-1993). 1993 yılında Celal Bayar Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Bilim Dalı'nda 1994 yılında bitirdi. 2000 yılında aynı anabilim dalında "Osmanlı Sarayının İaşesi (1453-1650)" isimli doktorasını tamamladı. Chicago Üniversitesi ve London School of Economics'de misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve çeşitli araştırmalar yaptı.

Osmanlı tarihi üzerine araştırmalarını yürüten Bilgin, iktisat tarihi ile sosyal tarih ve kültür tarihinin değişik alanlarında ve özellikle de mutfak tarihi alanında araştırmalar yapmaktadır. Osmanlı Saray Mutfağı, Osmanlı Taşrasında Bir Maliye Kurumu: Bursa Hassa Harç Eminliği ve Türk Mutfağı yayımlanmış kitapları arasındadır. Bilgin, 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak atandı. 2007 yılında ise aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne doçent olarak geçiş yaptı. 2012'de profesör olan Bilgin, halen aynı bölümde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.