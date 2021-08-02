Bolu’nun unutulmaz doktorları

Haber: Okay Özcan

Uzman Doktor Murat Yapıcı tarafından, gündeme taşınan ve hayatlarını kaybeden doktorlarımızın arasında bakın kimler var;

Her meslekte tabii ki vardır. Ama Bolu'da bizim meslekte unutmamamız gereken güzel insanlarımız vardı. Dr. Vasfi Birol, Dr. İlhami ika, Dr Mustafa Karslıoglu , Dr. Rıfat Ersoy, Dr. Sedat Turgay, Dr. Mesut Kalaycıoğlu ,

Dr Tahsin Altunbay ve değerli ağabeyimiz, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Dr. Oktay Söylemez. Mekanları cennet olsun.

Yıllarca Bolu halkına sağlık alanında hizmet vermek için gece gündüz demeden her daim görevlerinin başında olan, binlerce hastaya şifa veren bu rahmetli doktorlarımıza bizlerde Allahtan rahmet diliyoruz. Asla unutulmayacaksınız. Bu vesile ile Bolumuzun iyiliksever doktorumuz Murat Yapıcı’ya teşekkürlerimizi sunarız.