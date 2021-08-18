Bolu’nun Yapı İzin İstatistikleri açıklandı

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı %88,4, yüzölçümü %45,3, değeri %93,7, daire sayısı %49,8 arttı. Öte yandan Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 65,4 milyon m2 iken; bunun 38,5 milyon m2'si konut, 14,4 milyon m2'si konut dışı ve 12,5 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

KULLANMA AMACINA GÖRE EN YÜKSEK PAY %72,0 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 47,1 milyon m2 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon m2 ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

BOLU’DA YAPI RUHSATI VERİLEN DAİRE SAYISI 1 005, YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN DAİRE SAYISI 1 361 OLDU.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Bolu ilinde 2021 yılının ilk altı ayında Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 1 005, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 1 361 oldu.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ %3,3 ARTTI

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı %19,0, yüzölçümü %3,3, değeri %37,7, daire sayısı %3,4 arttı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN %55,7'Sİ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 57,1 milyon m2 iken; bunun 31,8 milyon m2'si konut, 13,6 milyon m2'si konut dışı ve 11,7 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.