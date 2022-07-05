Bolu'nun yeni Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler oldu

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak ilimizde üç yıldır görev yapan Şerafettin Çilkara, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na verdiği dilekçe ile Bakanlık bünyesine kariyer uzmanı olarak atandı. Şerafettin Çilkara görevde olduğu süre içerisinde Aladağ Kamp Merkezi ve diğer tesislerde yaptığı çalışmalarla Bolu’ya kalıcı hizmetlerde bulunmuştu.

Çilkara’nın atanmasının ardından Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koltuğuna, Muş Gençlik Spor İl Müdürü olan Emrah Güler getirildi.

EMRULLAH GÜLER KİMDİR?

1981 Muş doğumlu olan Emrullah Güler, Muş İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde memuriyete başlayan Güler, Bursa Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği bünyesinde görev yaptı. 2015 yılında siyasete atılmak için görevinden istifa eden Güler, Bursa’dan Ak Parti Milletvekili aday adayı oldu. Güler 2019 yılında memleketi Muş’a Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı ve 3 yıldır bu görevi yürütmekteydi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022, 13:50