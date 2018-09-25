Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Genellikle Ak Deniz ve Eğe Denizi sahillerine yakın köy ve kasabaların köylerinde yetişen süs kabakları artım ilimizin yakın köylerinde de yetişmeye başladı. Sahil kesimlerinde yerli ve yabancı turistlere, içi oyulduktan sonra özel aletlerle çevresi oyulduktan sonra lamba haline gerilen bu süs kabakları, Bolulu köylülerinde geçim kaynağı haline geldi.

İlimizin Ovadüzü Mahallesinin tarlalarında yetişen süs kabaklarının tanesi 10 TL’den satılırken, bazı süs kabaklarının rengarenk olması ise büyük dikkat çekti. Süs kabaklarının ilk kez pazarda gören meraklı vatandaşlar, bu kabaklardan alarak, evlerinde işledikten sonra bahçelerine fener olarak koyacaklarını dile getirdiler. Süs kabakları ilimizin yeni trendi de oldu.