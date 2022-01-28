Bolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi

Haber: Uğur Balaban

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre Bolu’nun yüksek kesimleri çığ tehlikesiyle karşı karşıya. Son 10 gündür Bolu’yu ve tüm Türkiye’de etkisini gösteren kar yağışından geriye, kar birikintileri kaldı. Şehrin yüksek kesimlerinde yer yer 1 metreye kadar yükselen kar kalınlığı yüksek kesimlerde çığ tehlikesi oluşturuyor.

“DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

2 Şubat’a kadar bu tehlikenin devam edeceğini öngören Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” uyarısını yaptı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022, 16:28