Haber: BMA

Bolu Mudurnu yolu üzerinde büyük bir kampüs içerisine kurulu, ilkokul ve ortaokuldan oluşan Turkuaz Eğitim Kurumları en fazla 20 kişilik özel sınıflarda toplam 560 kişilik kapasitesiyle Bolu halkına hizmet veriyor. 12 adet ilkokul ve 16 adet ortaokul olmak üzere toplamda 28 adet dersliği bulunan ve bu yıl eğitim öğretimde ikinci yılına girecek olan Turkuaz Eğitim Kurumları okul müdürü Zekeriya Ünalan okul ve devam eden kayıtlarla ilgili bilgiler verdi. İlk kez 2017-2018 eğitim öğretim yılında Erpiliç güvencesiyle kurulduklarını belirten Ünalan, “Bolu Mudurnu yolu üzerinde olan okulumuz şu an için ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim vermektedir. Alanında iddialı adanmış bir öğretmen kadrosuyla çalışır. Burada ilk amacımız topluma yararlı, ahlaklı, dürüst ve saygılı bireyler yetiştirmektir. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizle birebir ilgilenir, tespit ettikleri eksiklikleri gidermek için önlemler alınır. Özellikle okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarımıza ihtiyacı olan ilgiyi göstermek için bir sınıfta iki öğretmen derslere girer.

“Öğrencilerimiz güne okuyarak başlar”

Öğrencilerimiz rehber öğretmenleri eşliğinde hafıza egzersizleri, dikkat toplama ve becerilerini geliştirmeye yönelik çalışırlar. Derslerimiz sadece teoride kalmayıp, okul laboratuvarımızda üç boyutlu teknolojik araçları kullanarak, güncel ve yaşayan dersler şeklinde işlenir. Okulumuzda yabancı dil olarak iki dil birden öğretiyoruz. Biri çağımızın olmazsa olmazı İngilizce diğeri ise Arapçadır. Okul olarak bir prensibimiz vardır buda kutsal kitabımızın ilk emri olan “oku” emridir yani her güne okuyarak başlarız.

“Hedefimiz değerleri olan nesiller yetiştirmektir”

Bizim kurum olarak hedefimiz tarihimizi, kültürümüzü ve değerler eğitimini önemseyip her eğitim kurumunun olmazsa olmazı olan akademik başarıyı yakalayıp öğrencilerimizi bir üst kuruma ve hayata hazırlamaktır.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında kayıt ücretlerimiz ilkokullarımız için 9.000 TL, ortaokullarımız için ise11.000 TL’dir. Bakanlığımızın mevzuatı çerçevesinde müracaat eden öğrencilerimize müracaat sonrasında şartları uygun olan öğrencilerimize devlet desteği hizmetimizde devam etmektedir. “