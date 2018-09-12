banner133

banner128

banner120
12 Eylül 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu’nun yükselen değeri öğrencilerini bekliyor

    İlimizin başarılı okullarından Turkuaz Eğitim Kurumları 2018-2019 eğitim öğretim yılı öğrenci için kayıtları devam ediyor.

    11 Eylül 2018 Salı 17:04
    Bu haber 338 kez okundu
    Bolu’nun yükselen değeri öğrencilerini bekliyor
    Foto galeriye git

    Haber: BMA

    Bolu Mudurnu yolu üzerinde büyük bir kampüs içerisine kurulu, ilkokul ve ortaokuldan oluşan Turkuaz Eğitim Kurumları en fazla 20 kişilik özel sınıflarda toplam 560 kişilik kapasitesiyle Bolu halkına hizmet veriyor. 12 adet ilkokul ve 16 adet ortaokul olmak üzere toplamda 28 adet dersliği bulunan ve bu yıl eğitim öğretimde ikinci yılına girecek olan Turkuaz Eğitim Kurumları okul müdürü Zekeriya Ünalan okul ve devam eden kayıtlarla ilgili bilgiler verdi. İlk kez 2017-2018 eğitim öğretim yılında Erpiliç güvencesiyle kurulduklarını belirten Ünalan, “Bolu Mudurnu yolu üzerinde olan okulumuz şu an için ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim vermektedir. Alanında iddialı adanmış bir öğretmen kadrosuyla çalışır. Burada ilk amacımız topluma yararlı, ahlaklı, dürüst ve saygılı bireyler yetiştirmektir. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizle birebir ilgilenir, tespit ettikleri eksiklikleri gidermek için önlemler alınır. Özellikle okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarımıza ihtiyacı olan ilgiyi göstermek için bir sınıfta iki öğretmen derslere girer.

    “Öğrencilerimiz güne okuyarak başlar”

    Öğrencilerimiz rehber öğretmenleri eşliğinde hafıza egzersizleri, dikkat toplama ve becerilerini geliştirmeye yönelik çalışırlar. Derslerimiz sadece teoride kalmayıp, okul laboratuvarımızda üç boyutlu teknolojik araçları kullanarak, güncel ve yaşayan dersler şeklinde işlenir. Okulumuzda yabancı dil olarak iki dil birden öğretiyoruz. Biri çağımızın olmazsa olmazı İngilizce diğeri ise Arapçadır. Okul olarak bir prensibimiz vardır buda kutsal kitabımızın ilk emri olan “oku” emridir yani her güne okuyarak başlarız.

    “Hedefimiz değerleri olan nesiller yetiştirmektir”

    Bizim kurum olarak hedefimiz tarihimizi, kültürümüzü ve değerler eğitimini önemseyip her eğitim kurumunun olmazsa olmazı olan akademik başarıyı yakalayıp öğrencilerimizi bir üst kuruma ve hayata hazırlamaktır.

    2018-2019 Eğitim Öğretim yılında kayıt ücretlerimiz ilkokullarımız için 9.000 TL, ortaokullarımız için ise11.000 TL’dir. Bakanlığımızın mevzuatı çerçevesinde müracaat eden öğrencilerimize müracaat sonrasında şartları uygun olan öğrencilerimize devlet desteği hizmetimizde devam etmektedir. “

     

    Anahtar Kelimeler: İlimizin, Başarılı, Okullarından, Turkuaz, Eğitim

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KİTABI YÜZÜNDEN OKUMAK -1-
  • Mustafa Cop Mustafa Cop CHP“ PM” Üyesi Sn.“EMECAN” Bolulularlaydı…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BOŞ HAFTADAN AKILDA KALANLAR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÇOCUKLARA NE OLDU ?
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ DEVLETİMİZİ DESTEKLEMELİYİZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • METE FERAH METE FERAH ÇEVREMİZDEN
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BEN MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİYİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu EY MÜSLÜMAN, Sen kimsin?Senin aslın,esasın, cevherin ne?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir NOSTALJİK YAZI BİZİM MAHALLE(KÖY)
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÜÇ MAÇ DOKUZ PUAN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR DÜŞÜNCEM VAR DAĞLAR KADAR DELİ OLMAK İŞTEN DEĞİL
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kin Ve Öfkemizi de Kurban Edebildik mi?
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BU YAZ DİDİM’DE YEDİ GÜN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım YKS İSTATİSTİKLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124