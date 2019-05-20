Bolu’nun yüzde 16,8’i genç

Haber: Esra Öztürk

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce hazırlanan; Türkiye Geneli ve Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisindeki Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova illerine ait 2018 yılı Gençlik İstatistikleri bilgileri yayınlandı.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN %15,8'İNİ GENÇ NÜFUS OLUŞTURDU

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,8'ini oluşturdu. Genç nüfusun, %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

BOLU NÜFUSUMUZUN %16,8'İ GENÇ

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Bolu ilinin toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 311 810 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 52 bin 503 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %16,8'ini oluşturdu. Genç nüfusun, 25 667'si erkek nüfus, 26 836'sı ise kadın nüfus oluşturdu.

Öte yandan ilimizin genç nüfus oranı Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova illerine göre daha yüksek çıktı. Açıklanan verilere göre Kocaeli'de nüfusunun %14,8'i; Sakarya'da nüfusunun %15,7'si; Düzce'de nüfusunun %16,2'si; Yalova'da nüfusunun %14,7'si genç nüfusu barındırıyor.

GENÇ NÜFUS ORANI EN YÜKSEK İL HAKKARİ

ADNKS sonuçlarına göre; 2018 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %25,4 ile Hakkari oldu. Bu ili, %23,5 ile Şırnak ve %22,7 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; %12,8 ile Muğla, %13 ile Balıkesir ve %13,5 ile İzmir oldu.