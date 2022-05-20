Bolu’nun yüzde 16’sı genç!

Haber: S. Özge Yücel

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında %14,3, 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü.

BOLU NÜFUSUNUN %16,1'İNİ GENÇ NÜFUS OLUŞTURDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yılı sonu itibarıyla Bolu ilinin toplam nüfusu 320 bin 014 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 51 bin 403 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %16,1'ini oluşturdu. Genç nüfusun 25 bin 373’ü erkek nüfus, 26 bin 030’unu ise kadın nüfus oluşturdu.

GENÇLERİN %44,5'İ MUTLU OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2020 yılında %47,2 iken 2021 yılında %44,5 oldu. Mutluluk oranı, 2021 yılında genç erkeklerde %38,2, genç kadınlarda ise %51,0 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN MUTLULUK KAYNAĞI OLARAK SAĞLIK, İLK SIRADA YER ALDI

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında %45,1 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, %22,9 ile başarı, %16,9 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde %43,0 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %24,8 ile başarı ve %13,5 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise %47,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %21,2 ile sevgi ve %21,0 ile başarı takip etti.

GENÇLERİN %76,0'SI İŞİNDEN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin %76,0'sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, %42,3'ü elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %77,7, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı %43,1 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar %72,6 ve %40,7 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN %59,2'Sİ ALMIŞ OLDUĞU EĞİTİMDEN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin %59,2'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde %56,3 iken genç kadınlarda %62,3 oldu.

İNTERNET KULLANAN GENÇLERİN ORANI %97,1 OLDU

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2020 yılında %93,0 iken 2021 yılında %97,1 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2020 yılında %95,0 iken 2021 yılında %98,4, genç kadınlarda ise 2020 yılında %91,0 iken 2021 yılında %95,6 oldu.