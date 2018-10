Spor Toto 1.ligde ikinci sırada bulunan Boluspor sahasında Giresunspor’u konuk etti. Önemli eksikleri olan kırmızı beyazlılar mücadeleye Gökhan, Hayrullah, Diarra, Ümit Kurt, Ufuk, Burak Asan, Yusuf Emre Gültekin, Akabueze, Mustafa Durak, Melih Okutan ve Özgürcan Özcan 11 ile başladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Boluspor aradığı golü Akabueze ile buldu. Karşılaşmanın 16 dakikasında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Emmanuel Akabueze harika bir şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da ataklarını sürdüren kırmızı beyazlılar bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda gol arayan Giresunspor, savunmasının ofsayt beklentisinden dolayı bir anlık duraklamasından dolayı golü buldu. Karşılaşmanın 67.dakikasında bir anda topu önünde bulan Dauda Giresunspor’un golünü kaydetti ve skora denge getirdi. Bu sonuçla Boluspor puanını 20 yaparken konuk ekip Giresunspor ise puanını 13 yaptı.



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Baran Eraslan, Caner Ak

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Melih (67.dk.İsmail Haktan), Akabueze, Ufuk, Özgür Can (73.dk.Etoundi), Yusuf Emre, Burak, Hayrullah, Ümit, Mustafa Durak (81.dk.Bilal Sebahi)

Giresunspor: Kayacan, Uğur Arslan, Aykut, Landel, Ferhat, Dauda, Muhammet Reis (73.dk.Muhammed İldiz), Kürşad, Ba Adama (80.dk.Bahadır), Zeni Husmani (58.dk.Kağan Miray), Hüsamettin

Sarı Kartlar: 14.dk.Muhammet (Giresunspor), 57.dk.Diarra, 90.dk.Etoundi, 90.dk.Burak (Boluspor)

Goller: 16.dk.Akabueze – 67.dk.Dauda (Giresunspor)

Tam 145 gün Bolusporlu taraftarlar Boluspor ile buluştu. Bolusporlu taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldururken, Giresunsporlu taraftarlar ise kendilerine ayrılan tribünden maçı takip ediyor. Maç öncesinde hafta içinde Batman’da şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maçtan Dakikalar

Maçın hemen başında Ümit Kurt sakatlık geçirdi. Tecrübeli oyuncunun sakatlığı ciddi değildi. Oyuna devam etti.

4.dakika: Kullanılan serbest atışta Landel zayıf topuk vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı.

6.dakika: Melih çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci Kayacan’dan döndü.

16.dakika (GOOOLL): Akabueze cezasahası hemen dışından kazanılan serbest vuruşta müthiş vurdu ve köşeye giden top Boluspor’u 1-0 öne geçirdi.

20.dakika: Husmanı cezasahası dışından sert vurdu, yerden direğin dibine giden topu Gökhan son anda kornere çeldi.

28.dakika: Özgür Can kaleciyle karşı karşıya kaldı. Net pozisyonda kaleciye çarpan top kornere çıktı.

29.dakika: Ümit Kurt cezasahası içinde zor pozisyonda vurdu, top farkla yandan auta gitti.

42.dakika: Gelişen konuk ekip atağında Landel’in vuruşu Gökhan’ın ellerinde eridi.

45.dakika: Akabueze frikik kullandı. Savunmaya çarpan top Özgür Can’ın önünde kaldı. Özgür Can %100’lük pozisyonda topu kaleciye nişanlayınca Boluspor 2.golden oldu. İlk yarı Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

53.dakika: Kullanılan serbest vuruşta Boluspor savunmasının arkasına sarkan Aykut kötü vurunca Giresunspor’u golde etti.

59.dakika: Yusuf Emre yaklaşık 25.metreden mükemmel vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

60.dakika: Yusuf Emre serbest vuruşu kullandı. Ümit Kurt’un kafa vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

61.dakika: Sol taraftan yapılan ortaya Melih iyi yükseldi, 90’a giden topu Kayacan mükemmel kurtardı.

67.dakika (GOL): Savunma arkasında topla buluşan Dauda bekletmeden çok sert vurdu ve skoru dengeledi: 1-1.

75.dakika: İsmail Haktan arka direğe kesti. Akabueze boş pozisyonda kafayı vurdu, top direğin dibinden auta gitti.

88.dakika: Etoundi % 100’lük pozisyonda topu kaleye gönderemedi. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlanırken kırmızı beyazlılar fırsatı tepti.