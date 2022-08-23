Boluspor 3. haftaya bileniyor

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, geçtiğimiz hafta kendi evinde oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından önümüzdeki hafta sonu oynayacağı Altınordu hazırlıklarına başladı. Lige Manisa FK karşısında galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 2. haftasında ilk mağlubiyetini kendi evinde Gençlerbirliği karşısında almıştı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde akşam antrenmanıyla hazırlıklara başlayan Boluspor, Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda oyuncular, daha sonra dar alandaki pas çalışması yaptı. İdman teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla günü tamamladı. Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022, 11:51