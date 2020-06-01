Boluspor 3'üncü kez test yaptırdı

Haber: Volkan Yılmaz

19 Haziran’da başlayacak olan TFF 1.Ligin 29.haftasında Altınordu ile karşılaşacak olan Boluspor hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, tüm futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler üçüncü kez korona testine girdi. İlk iki test sonuçlarının hepsi negatif çıkarken, son yapılan üçüncü testlerde de pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi. Konu ile ilgili olarak kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Profesyonel futbol takımımıza yapılan üçüncü Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Koronavirüs salgınına karşı fedakarca görevlerini yapan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.