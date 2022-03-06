Boluspor 9 kişi ile 1 puan çıkarmayı başardı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan Beypiliç Boluspor- Bursaspor karşılaşmasında hakem Mert Güzenge maçı yönetti. Maça, Kaan, Fethi, Eray, Gökhan, Roshi, Zahit, Kasongo, Emin, Bülent, Abdurrahman, Balaj ilk 11’i ile sahaya çıkan Boluspor, Bolu’nun Babası İzzet Baysal’ı unutmadı ve oyuncuların üzerindeki “Kalbimizdesin” tişörtleri dikkat çekti.

Boluspor ilk yarıda bulduğu Kabongo Kasongo ile bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. İkinci yarının hemen başında gol bulan Bursaspor durumu 1-1 yaptı. Maça 9 kişi ile devam eden ekibimiz Boluspor maçtan 1 puan çıkarmayı başardı.

İLK YARI

İlk yarıda Boluspor ve Bursaspor 42.dakikaya kadar etkili bir oyun sergileyemedi.

Maçın 4.dakikasında Bursaspor takımında Furkan Emre Ünver, sarı kart gördü.

35. dakikada Beypiliç Boluspor takımında Bekim Balaj, sarı kart gördü.

Maçın 42.dakikasında etkili gelen ekimiz Boluspor, Kabongo Kasongo ile 1-0 öne geçti. Müthiş bir organizasyon ile rakip kaleye emin adımlarla ilerleyen Kasongo, Bekim Balaj ile ver-kaç yaparak, rakip kaleyi havalandırdı. Böylelikle son 2 maçta gol atamayan ekibimiz Boluspor gol hasretine de son vermiş oldu. İlk yarının son anlarında rakip takım Bursaspor Thievy Bifouma ile 2 net pozisyon yakaladı ancak Thievy Bifouma bu şansları gol ile değerlendiremedi.

İKİNCİ YARI

Bursaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. İsmail Yüksek çıkıyor ve yerine Hasan Ayaroğlu oyuna giriyor.

2. yarıya hızlı başlayan Bursaspor, 48. Dakikada gol buldu ancak hakem Mert Güzenge faul kararı verdi.

53.dakikada Boluspor’un forveti Bekim Balaj, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonucunda sarı kart gördü. İlk yarıdan da sarı kartı bulunan Arnavut futbolcu Bekim Balaj 2.sarıyı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. 1-0 önde olan ekibimiz maçın 53.dakikasından itibaren 10 kişi ile oynamak zorunda kaldı.

Ekibimiz 10 kişi kaldıktan sonra Bursaspor oyunda etkisini artırmaya başladı.

57. dakikada Bursaspor’un, Boluspor kalesine yaptığı baskılar sonuç getirdi. Ceza sahası içinden topu bir türlü uzaklaştıramayan ekibimiz kalesinde golü gördü. Nicolas Zalazar ile golü bulan Bursaspor durumu 1-1’e getirdi.

Golden sonra Bursaspor’un üst üste atakları gelmeye devam etti.

Maçın 63. Dakikasında Boluspor Teknik direktörü Reha Kemal Erginer oyundan Gökhan Karadeniz’i aldı ve oyuna Tugay Kaçar girdi.

66.dakikada Odise Roshi rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sarı kart gördü. Sarı karta itiraz eden Roshi’ye hakem Mert Güzenge 2.sarıyı göstererek Roshi’yi oyundan attı. Ekibimiz Boluspor maçın son yarım saatlik kısmına 9 kişi devam etti.

12 dakika içerisinde 9 kişi kalan Boluspor 66.dakikadan sonra kalesinde tehlikeli ataklar görmeye başladı.

Maçın son bölümlerinde Forvet hattında tek başına olmasına rağmen gösterdiği performans ile dikkat çeken Kabongo Kasongo gol şansı aradı. Tek başına mücadele eden ve yorulan Kasongo’nun yerine 85.dakikada Kemal Rüzgar girdi.

Kalesi önünden adeta etten duvar ören ekibimiz Boluspor, 11 kişi olan rakibine karşı kalesini gole kapattı. Art arda gelen tehlikeli ataklardan gol şansı bulamayan Bursaspor, 1-1’lik skora razı olarak evine 1 puan ile döndü.