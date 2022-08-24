Boluspor, Altınordu ile 19. Maçına Çıkıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Daha önce iki ekip 18 kez kozlarını paylaştığı Boluspor Altınordu maçlarında kırmızı beyazlı ekibimiz 6 defa galip geldi, Altınordu ise 7 maçı kazanırken, 5 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bolu'da ki maçlarda BolusporUn 3 galibiyeti bulunurken , İzmir ekibi Altınordu 2 kez kazanan taraf oldu. 4 karşılaşmada berebere biterken, kazanan çıkmadı.

Maç hangi kanaldan yayınlanacak

Spor Toto 1. Lig’de Boluspor 3. hafta maçında 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Altınordu’yu Bolu Atatürk Stadyumu’nda konuk edecek.

Kırmızı beyazlı ekibimizin karşılaşması TRT Spor ve Bein1 Max kanallarından naklen yayınlanacak.