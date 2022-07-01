Boluspor Batuhan Kör’ün Peşinde

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Boluspor transfer komitesi Trabzonsporlu golcü oyuncu Batuhan Kör ile anlaşma aşamasına geldi.

Boluspor Batuhan Kör’ün Peşinde


Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da yıldızı  parlayan genç oyuncu devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Batuhan'a karadeniz ekibi kendisinden kulüp bulmasını istemişti. Batuhan Kör'ü kiralık olarakta göndermeyi düşünen Trabzonspor'un genç oyuncunun birden çok talibi olsada, daha çok maç oynaması için Boluspor'un ilk tercih olarak göze çarptığı belirtildi.

21 yaşındaki Batuhan Kör'ün geçen sezon 5, önceki sezon 11 golü bulunuyor. Batuhan 21 yaş altı milli takımda da görev yaptı.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022, 16:58
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