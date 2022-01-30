Boluspor Bekim Balaj’ı renklerine bağladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ara transfer döneminde sessizliğini bozan Boluspor Kemal Rüzgar’dan sonra bir santrafor daha transfer etti. Son olarak Nizhny Novgorod formasını giyen, Bekim Balaj ile her konuda anlaşmaya varıp sözleşme imzaladı. Balaj’ın Boluspor’a transfer olmasının ardından Selmani, Bregu ve Roshi’den sonra 4. Arnavut futbolcu oldu.

Bir dönem Gençlerbirliği’nde forma giyen golcü oyuncu ligin ikinci devresinde Boluspor formasını giyecek.

Bekim Balaj’ı tanıyalım

Balaj, Vllaznia Shkoder’in altyapısında futbola başladı. 7 sezon altyapıda futbol oynayan Balaj, 2009-2010 sezonunda Vllaznia Shkoder formasıyla 17 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 17 Haziran 2010’da Başkent ekibi Gençlerbirliği ile 4 yıllık kontrat imzaladı.

Bekim Balaj kariyerinde, KF Vllaznia, KF Tirana, Gençlerbirliği, Jagiellonia, Sparta Prag, HNK Rijeka, Terek Grozny, Sturm Graz, Akhmat Grozny, Nizhny Novgorod formalarını giydi. Boluspor, Bekim Balaj ile resmi sözleşme imzaladı.