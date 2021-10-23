Boluspor Berk ile güldü

Haber: Uğur Balaban

İlk yarı iki takımda karşılıklı ataklarla gol aradı. İlk yarının en tehlikeli pozisyonu Menemenspor’un kullanıldığı serbest vuruşta Boluspor savunmasında Ali Keten’in büyük hatası sonrası topla buluşan Rasheed müsait pozisyonda topu üstten auta attı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve iki takımda soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor oldu. Odah’ın oyuna girmesi ile daha ofansif bir oyun sergileyen kırmızı beyazlılar rakip kalede aradığı golü bir türlü bulamadı. Boluspor aradığı golü ise 89.dakikada buldu. Kasongo’nun indirdiği topta ceza sahası içinde buluşan Berk Yıldız yerden düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Boluspor Berk’in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla kırmızı beyazlılar puanını 11’e yükseltti ve maç fazlasıyla 9.sıraya yükseldi. Konuk ekip Menemenspor ise yine aynı puanla 11.sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar

26.dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Abdurrahim’in ortasında kaleci Batuhan yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

32. dakikada Boluspor ceza sahasına yapılan ortada Ali Keten’in hatalı pasında topla buluşan Rasheed’in şutunda top üstten auta çıktı.

51. dakikada Roshi’nin ceza sahası dışından sert şutu yandan auta çıktı.

58. dakikada sol kanattan Kasongo’nun ortasında Mazlum Demir’in ters vuruşunda kaleci Batuhan topu son anda kontrol etti.

59. dakikada Menemenspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Ahmet Sağat’ın kafa vuruşunu kaleci Selmani güçlükle kornere çeldi.

62. dakikada Bregu’nun köşe vuruşunda Odah’ın indirdiği topla buluşan Kasongo’nun kafa vuruşunu kaleci Batuhan kornere çeldi.

69. dakikada organize gelişen Boluspor atağında sol kanattan bindirme yapan Abdurrahim’in ortasında kaleci Batuhan topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

89. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Berk Yıldız’ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Turgut Doman xx, Serdar Diyadin xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Beypiliç Boluspor: Selmani xx, Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx (Hakan Bilgiç dk. 90 ?), Ali Keten xx (Emin Bayram dk. 72 xx), Eray Ataseven xx (Berk Yıldız dk. 72 xxx), Bregu xx (Diarrassouba dk. 72 xx), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xx (Odah dk. 46 xx), Kasongo xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Novak, Talha Erdoğan, Arda Köksal, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Mazlum Demir xx, Ömer Şahbaş xx, Mete Çelik xx, Sinan Akgöl xx, Alhassan xx, Cem Çelik xx (Ahmet Aslan dk. 76 xx), Gomes xx (Mohamed Sabah dk. 67 xx), Abdullah Aydın xx (Emre Özer dk. 87 xx), Rasheed xx (Pote dk. 76 xx), Ahmet Sağat xx (Himmet Ertürk dk. 76 xx)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Batuhan Adıgüzel, Oğuzhan Çapar, Berkan Çakır, Batuhan Kırdaroğlu

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Gol: Berk Yıldız (dk. 89) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Roshi, Abdurrahman Canlı, (Boluspor), Rasheed, Sabah (Menemenspor)