Maç öncesi hayatını kaybeden G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav için saygı duruşunda bulunuldu. Sivasspor’da Boluspor’un eski oyuncusu Emre Kılınç maç kadrosunda yer almazken, Sivasspor’dan Boluspor’a gelen Musa Sinan ise ilk onbirde sahaya çıktı. Geçen sene Boluspor forması giyen Hasan Hatipoğlu da Sivasspor’da ilk onbirde sahaya çıktı. Boluspor’da Kadir Bekmezci de uzun süre Sivasspor’da oynamış bir isimdi. Maçın ilk yarısı 0-0 biterken, 2.yarıda gelen goller Boluspor'un kaderini çizdi: 3-1. Boluspor bu yenilgi ile haftalar süren galibiyet hasretini sonlandıramadı. Kırmızı-beyazlılar zirve yolunda ağır bir yara aldı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay

Sivasspor: Ali, İbrahim Öztürk, Ahmet (72.dk.Rıdvan), Hasan, Ziya, Yiğit, Galip, Burhan, Hakan (60.dk.Kerim), Leandrinho (46.dk.Gökhan), Gekas

Boluspor: Soner, Alim, Diarra, Furkan, Cengiz Umut, Guido, Abdulkadir (76.dk.Jansen), Musa Sinan (64.dk.Vrede), Yusuf Emre, Kadir (83.dk.Fatih Nurullah), Poepon

Goller: 60.dk.ve 69.dk.Kerim, 81.dk.Alim KK (Sivasspor), 90.dk.Guido (Boluspor)

Sarı Kartlar: 28.dk.Yusuf Emre, 39.dk.Soner, 45.dk.Guido, 47.dk.Kadir (Boluspor), 39.dk.Ahmet (Sivasspor)

Maçtan Dakikalar

11.dakika: Gekas karşı karşıya pozisyonda klas bir aşırtma yaptı ancak top üstten auta gitti.

42.dakika: Yusuf Emre cezasahası dışından sağ çaprazdan frikik atışını kullandı, kaleci zorlansa da topu çıkardı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle noktalandı.

49.dakika: Galip serbest vuruşta cezasahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Hasan kötü bir kafa vuruşu ile takımını golden etti.

53.dakika: Poepon net durumdaki Musa Sinan’a verdi, Musa çok zayıf bir vuruş yaparak net golü kaçırdı.

55.dakika: Guido’nun güzel ortasına Poepon kafayı vuramadı ve Boluspor yine golden oldu.

60.dakika (GOL): Gekas'ın pasıyla topla buluşan Kerim oyuna girer girmez yerden bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

69.dakika (GOL): Cezasahası içinde savunmanın uzaklaştıramadığı topa Kerim çok sert vurdu ve takımının 2.golünü attı: 2-0.

81.dakika (GOL): Alim ters bir vuruşla Sivasspor adına 3.golü attı: 3-0.

90.dakika (GOOLL): Sol çaprazdan çok sert vuran Guido farkı 2'ye indirdi: 3-1. Maçta başka gol olmadı ve Boluspor sahadan 3-1 yenik ayrılarak son 2 haftayı sadece 1 puanla tamamladı.