Boluspor'dan Özdemir'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Haber: Esra ÖZTÜRK

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz hafta Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Basın Sözcüsü olarak ataması yapılan Rasim Özdemir'i makamında ziyaret etti. Pazartesi günü gerçekleşen ziyarette, Başkan Çarıkçı ve kulüp yöneticileri, kırmızı beyazlı takımın başarısı için uzun yıllardır birlikte görev yaptıkları Rasim Özdemir'i yeni görevi dolayısıyla kutlayarak, başarı dileklerini ilettiler.

Özdemir: "Her zaman Boluspor'un hizmetindeyiz"

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Basın Sözcüsü Rasim Özdemir, ziyarette yaptığı açıklamada, görevi dolasıyla Boluspor Kulübü'nün son yapılan genel kurulunda görev almadığını belirterek, "Ancak kalbim her zaman sizinle. Aslında ben de kendimi sizler gibi bir yönetim kurulu üyesi olarak görüyorum. Boluspor bizim için her şeyden üstün. İçeride olsak da dışarıda olsak da her zaman Boluspor'un hizmetindeyiz. Gerek Tanju Başkanımız, gerekse şahsım olarak Boluspor'un başarısı için var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Çarıkçı: "Bolu'muz hem de Boluspor'umuz için güzel işler yapacağız"

Kırmızı beyazlı kulübün başarısı için Özdemir ile 3 yıl birlikte görev yaptıklarını anımsatan Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı da, "Hakikaten çok mutlu olduk. Gerek basın, gerekse diğer konularda fikirler aldığımız değerli Rasim arkadaşımızın Bolu Belediye Başkan Yardımcısı olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Tabi kendisini iyi tanıyan biriyim. Belediyede çok başarılı olacağına inanıyorum. Kendisi her ne kadar mütevazı olsa da bu görevi sonuna kadar hak etti. Birlikte hem Bolu'muz hem de Boluspor'umuz için güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.