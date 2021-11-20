Boluspor Erzurum’da buz kesti 3-2

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında ekibimiz Boluspor rakibi BB Erzurumspor’a ile 3-2 mağlup olarak bir deplasmandan daha eli boş döndü. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan ekibimizde, ikinci yarıda Bregu’nun golleri yeterli olmadı.