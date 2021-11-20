Boluspor Erzurum’da buz kesti 3-2

Haber: Uğur Balaban
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı Erzurumspor maçta üstün olan taraftı. Ev sahibi ekip 14'dk Novikovas, 27'dakikada Eren Tozlu’nun ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıya Fethi Özer ve Bertu’yu alarak başlayan Boluspor ikinci yarı etkili olurken aradığı golü 67. Dakikada Bregu’nun attığı golle farkı bire indirdi. Rakip kalede beraberlik golünü arayan kırmızı beyazlılar 89. Dakikada Hasek’in attığı golle yine 2 farklı geriye düştü. Maçın uzatmalarında Berk’in düşürülmesi ile penaltı kazanan Boluspor’da Bregu penaltıyı gole çevirdi maçın skorunu tayin etti 3-2
Deplasmanlar 5. Mağlubiyetini alan kırmızı beyazlı ekibimiz sahadan puansız ayrılarak düşme potasına biraz daha yaklaştı. Boluspor 13 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada sol çaprazda topla buluşan Olanare'nin pasıyla ceza sahasında topu alan Novikovas sert vurdu savunmadan seken top kaleci Selmani'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Olanare'nin sol kanattan arka direğe ortaladığı topa Haset uçarak kafayı vurdu. Kaleci Selmani'den dönen topu Eren Tozlu tamamlayarak topu filelere gönderdi. 2-0
67. dakikada Berk'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Abdurrahman, ceza sahasına sokulup sıfıra indikten sonra içeri çevirdiği topa Bregu direk dibinde dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 2-1
89. dakikada BB Erzurumspor'da Eren ön alanda baskı yaparak kazandığı topu Hasek'e verdi. Hasek ceza sahası yayına doğru sokularak sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 3-1
90+3. dakikada Berk orta alanda aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi Orhan'ın müdahalesi ile yerde kalması sonucu hakem penaltı notasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Bregu topu filelere gönderdi. 3-2
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mert Bulut, Hüseyin Aylak
BB Erzurumspor: Szumski, Aykut, Mustafa Yumlu, Orhan, Mücahit, Novikovas (Süleyman dk. 71), Malle (Shala dk. 90 ?), Gökhan Alsan (Özgür dk. 90+1 ?), Hasek, Eren Tozlu, Olanare (Emircan dk. 74)
Yedekler: Göktuğ, Rıdvan, Mustafa, Gökhan Kardeş, Eyüp, Fırat
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim, Zahit, Emin (Fethi dk. 46) , Ali, Diarrassouba (Bertu dk. 46), Eray (Diyar dk. 84 ?), Bregu, Roshi (Arda Köksal dk. 78), Abdurrahman, Berk
Yedekler: Ömer, Hakan, Arda Şengül, Atamer, Ensar, Erkam
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: Novikovas (dk. 14), Eren Tozlu (dk. 27), Hasek (dk. 89) (BB Erzurumspor), Bregu (dk. 67 ve 90+3 pen.) (Boluspor)
Sarı kart: Emin, Abdurrahman, Berk, Ali (Boluspor), Olanare, Shala (BB Erzurumspor)