Boluspor, Eyüpspor maçına kilitlendi

Haber: C. Kutay Aykan

Erginer, takımın tecrübeli kalecisi Gentian Selmani ve defans oyuncusu Emin Bayram ile kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Geride kalan hafta konuk oldukları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildiklerini anımsatan Erginer, "İkinci yarı istediğimiz formatı sahaya yansıttık. Eğer ilk yarıda da bu oyunu sahaya yansıtabilseydik, daha farklı skor ortaya çıkabilirdi. Bölüm bölüm iyi oyun ortaya koyduk ama yediğimiz 3 gol kendi hatalarımızdan. Tabiri caizse kendi kendimize gol yedik." dedi.

Bu hafta sahalarında oynayacakları Eyüpspor müsabakasına değinen Erginer, şunları söyledi:

"Önümüzde bizim için çok daha kıymetli bir Eyüpspor maçı var. Önümüze bakıyoruz. Tabii amacımız Eyüpspor maçından istediğimizi almak. Onlar da bu ligin iyi takımlarından. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Her maç zor geçiyor. Umarım ki eksiklerimizi tamamlayacağız. İnşallah sakat ve hasta oyuncularımızı bu hafta kullanabiliriz. Çok önemli bir maça çıkacağız, iyi hazırlanıyoruz. İnşallah hazırlıklarımızı sahaya yansıtırız. Onun karşılığında da 3 puan alarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetini telafi ederiz."

Selmani "Zor bir maç olacak”

Takımın tecrübeli file bekçi Gentian Selmani ise Eyüpspor maçı hazırlıklarının güzel geçtiğini belirterek, "Zor bir maç olacak. Bu hafta boyunca çalışmalarımızı yapacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Bizim için iyi oyun önemli. İyi oynayıp bu maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emin Bayram “3 puan alıp yola devam etmek istiyoruz”

Futbolcu Emin Bayram ise bu hafta daha farklı şekilde sahaya çıkacaklarını dile getirerek, 3 puanı alıp yollarına devam etmek istediklerini kaydetti.