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30 Eylül 2018 Pazar
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    • Boluspor fırtınası esmeye devam ediyor

    Spor Toto 1.ligin 7.haftasında Boluspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. İlk 6 haftada 16 puan toplayan kırmızı beyazlılar sahadan 3-1 galip ayrılarak kayıpsız yoluna devam etti.

    30 Eylül 2018 Pazar 16:15
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    Boluspor fırtınası esmeye devam ediyor
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    HABER:Gökhan Aksoy

    Spor Toto 1.lige son on iki yılın en iyi başlangıcını yaparak 6 hafta sonunda 16 puanla ikinci sırada bulunan Boluspor, ligin 7.haftasında deplasmanda İstanbulspor’un konuğu oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadyumunda oynanan ve Bahattin Şimşek’in yönettiği karşılaşmaya Boluspor Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Mamadou Diarra, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Emmanuel Akabueze, Mustafa Durak, Melih Okutan ve Özgürcan Özcan 11 ile çıktı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı beyazlılar ilk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olmaya başladı. 381 kırmızı beyazlı taraftarın desteğini de arkasına alan Boluspor henüz karşılaşmanın 4’üncü dakikasında Emmanuel Akabueze’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golden sonra da ataklarına devam eden kırmızı beyazlılarda bu kez sahneye gizli golcü Ümit Kurt çıktı. Savunmada yaptığı hayati müdahalelerinin yanı sıra özellikle duran toplarda ileriye çıkarak kaydettiği gollerle de ön plana çıkan Ümit Kurt İstanbulspor’u da boş geçmedi. Savunmadan ileri çıkan tecrübeli oyuncu yine bir duran topta yaptığı yerden vuruşla bir kez daha İstanbulspor ağlarını havalandırdı ve 11’inci dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarının bu skorla tamamlanması beklenirken Boluspor’un genç yıldızı Melih ilk yarının skorunu tayin etti. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan genç yıldız rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden düzgün bir vuruşla rakip fileleri bir kez daha havalandırdı ve farkı üçe çıkardı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

    İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan İstanbulspor üç farklı geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve Boluspor kalesinde etkili olmaya başladı. Mücadelenin 55’inci dakikasında Boluspor’un tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Akdemir sakatlanarak saha kenarına gelirken, yerine Hayrullah Bilazer oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 56.dakikasında Aldin Cajic’in golüyle umutlansa da mücadelede başka gol olmadı ve mücadeleden 3-1 galip ayrılan Boluspor fırtına gibi esmeye devam etti ve puanını 19’a çıkardı. Ev sahibi takım İstanbulspor ise 6 puanla 14’üncü sırada kaldı.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1.ligin, 7.haftasında, Boluspor

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