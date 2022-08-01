Boluspor forvet transferinde mutlu sona ulaştı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Senegalli yıldız Boluspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Bu oyuncu için tüm şartları zorlayan Boluspor transfer komitesi 1. ligi iyi tanıyan Ibrahima Balde’yi kadrosuna katmayı başardı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ısrarla istediği Ibrahima Balde 2020-2021 sezonunda Spor Toto 1. ligde şampiyon olan Giresunspor'un en etkili silahı olmuştu. Takımının o sezon 19 golüne imzasını atan ve şampiyonluğun mimarlarından olan Ibrahima Balde Karadeniz ekibi ile Süper ligde geçtiğimiz sezon 34 maça çıkmış, 3 gol kaydetmişti.

Ibrahima Balde kimdir?

1989, Senegal doğumlu olan Balde, Arjantin’de futbola başladı. Profesyonellik kariyerine daha sonra İspanya’da devam eden tecrübeli futbolcu Atletico Madrid, Osasuna, Cluj ve Stade de Reims takımlarında forma giydi. Balde’nin kariyerinde 40 La Liga maçı, 78 La Liga2 maçı, 33 Süper Lig maçı bulunuyor. Balde ayrıca profesyonel kariyerinde çıktığı 341 karşılaşmada 92 kez fileleri havalandırdı.