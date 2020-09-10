Boluspor Futbol Okulu Kayıtları Başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Yeni sezonlara yepyeni umutlarla başlayan Beypiliç Boluspor’da birçok proje kısa zamanda hayata geçirirken, koronavirüs nedeniyle bir süredir askıda olan Yaz Futbol okulu çalışmalarına başladı. Son dönemlerde hem milli takıma hem de A takıma verdiği isimlerle Türk futbolunun dikkatini çeken Boluspor, bu isimlerin sayısını arttırmak ve hem alt yapıdan A takıma oyuncu kazandırmanın yanı sıra uzun süredir evlerinde kalmak zorunda kalan çocuklara spor aktivitesi yaptırmak için “Yaz Okulu” projesini hayata geçirdi. Pandemiyi dikkate alarak tüm tedbirlerini alan Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi Bolu’da yaşayan tüm çocukları futbol yaz okuluna davet ederken, yapılan açıklamada; “Futbol okulu kayıtlarımız 7 Eylül Pazartesi itibariyle tesislerimizde yapılmaktadır. Futbol okulumuz 11 Eylül 2020 – 13 Haziran arası 2021 tarihleri arasında yapılacak olup, ilk 3 ay ücretsiz toplam 9 ay 300 TL’dir. Şehit ve Gazi çocuklarımıza ücretsizdir” ifadelerine yer verildi.