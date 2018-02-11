Haber: Semih Baykal

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın şunları söyledi; “Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk devre gayet dengeli bir oyun gitti. Ama rakip golü bulunca kazanma şevki onlarda oldu. Biraz biz kırılgan bir takımız. Genelde yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de orta saha oyuncumuzun bulunmaması. Devre arasında giden oyuncularımızın çoğu orta sahadan oluştu. Biz kanat oyuncularından orta saha oyuncusu yağmaya çalışıyoruz. Orta sahadaki oyuncalarımızda genç yaştalar ve bunun tecrübesizliğini de yaşıyoruz. İkinci golden sonra bizim için maçtan kopma anları başladı. Bugün Boluspor gayet arzulu ve iştahlı oynadı. Bizim de girdiğimiz pozisyonlar var. Fakat biz golü bulamayınca mücadele gücümüzün düştüğünü gördük. Boluspor’u tebrik ederim. Biz bundan sonraki maçlarda da karakterli, oyunu çirkinleştirmeden bir mücadele gerçekleştireceğiz.”