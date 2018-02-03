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03 Şubat 2018 Cumartesi
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    • Boluspor Gazi oldu 2-0

    Spor Toto 1. Lig’de Boluspor, 20’nci haftada deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi takım Gazişehir Gaziantep FK 2-0 kazandı.

    03 Şubat 2018 Cumartesi 16:36
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    Boluspor Gazi oldu 2-0

    Haber: Semih Baykal

    Ligin 20’nci haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile karşılaşan Boluspor’da maça dakikalar kala şok bir sakatlık olayı yaşandı. Kırmızı Beyazlıların başarılı forveti Rydel Poepon sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Boluspor Teknik direktörü Sait Karafırtınalar Poepon’un yerine ilk 11’de Sefa Yılmaz’a forma şansı verdi.  Emre Malok’un yönettiği karşılaşmaya etkili başlayan taraf Gazişehir Gaziantep FK başladı. Kırmızı Siyahlılar, maçın başından bu yana rakip kalede kurduğu pres’in meyvesini 16’ncı dakikada aldı. Gazişehir Gaziantep FK 16’ncı dakika Gökhan Alsan’ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golden sonra toparlanan Boluspor, rakip kalede baskı kurmaya çalışsa da bir türlü net gol şansı yakalayamadı. İlk yarıda başka önemli bir pozisyon olmadı ve ev sahibi takım soyunma odasına 1-0 önde gitti.

    KAÇAR SKORU BELİRLEDİ                 

    Maçın ikinci yarısına Boluspor oyuncu değişikliği ile başladı. İshak Çakmak saha kenarına gelirken yerine Guido Koçer girdi. İkinici yarıda rakip kaleye kanatlardan gelmeye çalışan kırmızı beyazlılar aradığı golü bir türlü bulamadı. Özellikle Boluspor Melih Okutan ve Andre Santos ile yüzde yüzlük gol şanslarından yaralanamadı. Öte yandan ev sahibi Gazişehir Gaziantepspor ise kontra ataklarla rakip kalede gol aradı. Kırmızı siyahlılar aradığı golü 86’ncı dakikada Tugay Kaçar’ın kafa vuruşu ile buldu (2-0). Maçta başka pozisyon olmadı ve Gazişehir Gaziantep FK sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 29 yaptı.

    Stad: Gaziantep

    Hakemler: Emre Malok **(Hakem), Mehmet Yıldırım **(1.Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral*** (2. Yardımcı Hakem), Burak Taşkınsoy***(Dördüncü Hakem)

    İlk 11’ler:

    Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak***, Ahmet Kesim**, Uğur Akdemir**, Sinan Osmanoğlu***, Jefferson**( Webo Dk. 63*), Adama Ba***(Himmet Ertürk DK 82), Gökhan Alsan***, Mehmet Erdem Uğurlu**, Okan Derici***( Tugay Kaçar*** Dk. 53), Özgür Can Özcan*, Yonathan del Valle***

    Boluspor: Gökhan Değirmenci***, Renato Arapi*, Alim Öztürk*, Furkan Şeker*, Umut Meraş*, İshak Çakmak**(Guido Koçer* Dk. 45), Melih Okutan***(Ahmethan Köse*DK 73), Sefa Yılmaz*, Andre Santos*, Yusuf Emre Gültekin*, Akabueze***(İrfan Başaran*** DK 79)

    Sarı Kartlar: Webo (Gazişehir Gaziantep FK DK 64), Adam Ba (Gazişehir Gaziantep DK 71), Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK DK 84)

    Kırmızı Kartlar:

    Goller: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK DK. 16), Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep DK 86)

    Maçtan Dakikalar

    Karşılaşma Boluspor’un vuruşuyla başladı.

    11’nci dakika Gazişehir Gaziantep’te Adama Ba’nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topa arka direkte kafayı vuran Gökhan Alsan’ın şutu üstten auta çıktı.

    GOLLL 16’ncı dakika Gazişehir Gaziantep’te Okan Derici’nin sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topa kafayı vuran Gökhan Alsan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

    18’nci dakika Boluspor’da Akabueze’nin ceza sahası içine gönderdiği topa Andre Santos dokunamadı ve top auta çıktı.

    19’ncı dakika Gazişehir Gaziantep’te kaleciyi önde gören  Adama Ba, yaklaşık 40 metreden topu kaleye gönderdi. Ancak kaleci Gökhan bu şutu rahat şekilde kontrol etti.

    23’ncü dakika Gazişehir Gaziantep’te Gökhan Alsan’ın yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruş kaleci Gökhan’da kaldı.

    29’ncu dakika Gazişehir Gaziantep’te Okan Derci’nin ceza sahası içerisine gönderdiği ara pasla topla buluşan del Valle’nin sert şutunu kaleci Gökhan müthiş kurtardı.

    39’ncu dakika Gazişehir Gaziantep’te Gökhan Alsan’ın ceza sahası dışından vurduğu sert şut farklı şekilde auta çıktı.

    İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

    İlk yarı sonucu Gazişehir Gaziantep FK 1-0 Boluspor

    İkinci yarıya Boluspor oyuncu değişikliği ile başladı. İshak Çakmak saha kenarına gelirken, yerine Guido Koçer girdi.

    İkinci yarıya Gazişehir Gaziantep FK’nın vuruşu ile başladı.

    53’ncü dakika Gazişehir Gaziantep’te Okan derci’nin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topta Özgürcan Özcan bomboş kaldığı pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

    53’ncü dakika Gazişehir Gaziantep’te Okan derici saha kenarına gelirken Tugay Kaçar oyuna girdi.

    60’ncı dakika Boluspor’da Guido Koçer’in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topa arkada direkte vuran Melih Okutan topu boş kaleye gönderemedi.

    63’ncü Dakika Gazişehir Gaziantep’te Jefferson daha kenarına gelirken yerine Webo girdi.

    64’nci dakika Gazişehir Gaziantep’te oyuna yeni giren Webo, hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

    66’ncı dakika Boluspor’da Melih Okutan’ın ceza sahası yayı üzerinden vurduğu şut az farkla auta çıktı.

    71’nci Dakika Gazişehir Gaziantep’te Adam Ba, Guido Koçer’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

    73’ncü dakika Boluspor’da Melih Okutan saha kenarına gelirken yerine Ahmethan Köse girdi.

    76’ncı dakika Gazişehir Gaziantep’te Del Valle’nin ceza sahası içerisinden vurduğu şut auta çıktı.

    78’nci dakika Boluspor’da Yusuf Emre’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna kafayı vuran Andre Santos’un şutunu kaleci müthiş kurtardı.

    79’ncu dakika Boluspor’da Akabueze oyundan çıkarken yerine İrfan Başaran girdi.

    82’nci dakika Gazişehir Gaziantep’te Adam Ba oyundan çıkarken yerine Himmet Ertürk girdi.

    84’ncü dakika Gazişehir Gaziantep’te Mehmet Erdem Uğurlu sarı kart gördü.

    GOOLLL86’ncı dakika Gazişehir Gaziantep’te Gökhan Alsan’ın sol kanattan kulladığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde kafayı vuran Tugay Kaçar topu ağlara gönderdi. 2-0

    90’ncı dakika Boluspor’da Renato Arapi rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

    Karşılamanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

    Maçın sonucu Gazişehir Gaziantep FK 2 Boluspor 0

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Lig’de, Boluspor

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