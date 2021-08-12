Boluspor, genç oyucuyu renklerine bağladı

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Ahmet Çelik (20) ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.TFF 1. Lig takımı Boluspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Kozanspor FK'da oynayan Ahmet Çelik ile 3 yıllık anlaşma yaptı. Kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde sözleşme imzalayan Çelik, teknik direktör Reha Erginer yönetiminde kırmızı-beyazlı ekiple çalışmalara başladı.

2001, Adana doğumlu olan Ahmet Çelik, Adana Demirspor altyapısında futbola başladı. Daha sonra burada profesyonel olan Çelik, Kozanspor FK takımına kiralandı. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon 26 maçta görev yaptı.