Boluspor golcü oyuncu Artur Sobiech'in peşinde

Haber: Uğur Balaban

Boluspor transfer komitesi çalışmalarını tüm hızı ile sürdürürken, forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen kırmızı beyazlı ekibimiz hazırlık kampına bir an evvel golcüsünü katmak istiyor. Daha önce ülkemizde Karagümrük formasını da giyen Polonyalı forvet Artur Adam Sobiech'in menejeri ile de temasa geçen ekibimiz bu transfer için temaslarını sürdürüyor. 32 yaşındaki tecrübeli golcü son olarak Lech Poznan forması giyiyordu. Karagümrük forması altında 2019-2021 yılları arasında Türkiye’de çıktığı 52 maçta 16 gol ve 2 asist üretmişti.