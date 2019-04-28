Boluspor Havlu Attı

İlk 9 haftada ilk 2 sıranın en büyük adayı gösterilen Boluspor31.hafta maçında Adana Demirspor’a 4-1 yenilerek play-offyarışına da havlu attı.

Haber: Gökhan Aksoy

Maçtan dakikalar

18. dakikada Adana Demirspor'un sağ köşeden kazandığı köşe vuruşunu kullanan Berk ceza sahası içine sert bir orta yaptı. Gelen topa iyi yükselen Adil kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada Adana Demirspor kontra atağında Traore orta sahadan topu defansın arkasına sarkan Pote'ye attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pote'nin şutunu kaleci Gökhan çeldi.

22. dakikada sağ kanattan hızla derine inen Süleyman ceza sahası içine bekletmeden ortasını yaptı. İyi yükselen Pote şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

24. dakikada Boluspor atağında sağ kanatta derine kadar rakiplerini çalımlayarak inen Mustafa Durak ceza sahasına yüksek bir top attı. Gelen topa gelişine bir kafa vuruşu yapan Mustafa Batuhan kalenin uzak köşesinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

48. dakikada Boluspor’un atağında Mustafa Durak’ın sol kanattan ceza alanına ortasında, altıpas içinde Burak ayağının içiyle plaseledi. Top direğin bir karış üstünden dışarı çıktı.

50. dakikada Adana Demirspor atağında sağda topla driplingyapan Berk ceza alanına sağ çaprazındaki Süleyman’ı gördü. Bu futbolcu uzak köşeye ortaladı, Pote kafayı vurdu. Kaleci Gökhan soluna giden topu adeta uçarak tokatlamayı başardı. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

57. dakikada Adana Demirspor’un ani gelişen atağında orta saha ikili mücadelede ayakta kalan Traore topla birlikte rakip alanı geçti. Sağında Pote, solunda ise Berk atağa katıldı. Traore defansla çizgi halindeki Berke’e topu aktardı. Berk ceza alanına girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

71. dakikada sağ kanatta top ile buluşan Süleyman driplingyapan Vedat’ı gördü. Verkaçta topu önünde bulan Vedat ceza alanı sağ çaprazındaki Pote’yi gördü. Pote gelen topla gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 4-1. Bolusporbu sonuçla iddiasız bir takım haline geldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Deniz Turgut xx, Bilal Gölenxx

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Adil Demirbağ xx, Milan Mitrovic xx, Kaan Kanak xx (Batuhan İşçiler dk. 76 x), Emre Uruç xx, Semih Güler xx, Traore xx, Berk Yıldız xx, Vedat Bora xx, Süleyman Koç xx (Anderson dk. 72 x), Potexx (Gladky dk. 80 x)

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Matic Fink xx, Ufuk Budak xx, Daniel Dimov xx, Ümit Kurt xx, Umut Gündoğan xx, İshak Çakmak xx, Mutlu Güler xx (Burak Bekaroğlu dk. 84 ?), Guido Koçer x (Batuhan Altıntaş dk. 20 x), Mustafa Durak xx, Bentley x (Burak Asan dk. 45 x)

Goller: Adil Demirbağ (dk. 18), Pote (dk. 22 ve 71), Berk Yıldız (dk. 57) (Adana Demirspor), Batuhan Altıntaş (dk. 24) (Boluspor)

Kırımızı Kart: Ümit Kurt (dk. 90) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Mustafa Durak, Umut Gündoğan (Boluspor