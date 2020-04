Boluspor Her İhtimale Karşı Hazırlanıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Korona virüs salgınından dolayı ara verilen liglere Boluspor’lu bazı futbolcular her an hazır olabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Kurallara uygun bir şekilde çalışma yaptıklarını söyleyen Kırmızı-Beyazlı takımın başarılı oyuncusu Kubilay Türk Yılmaz, takım arkadaşlarıyla aralarına mesafe koyarak ikişerli üçerli gruplar halinde çalıştıklarını, ligin oynanma ihtimaline karşı hazırlandıklarını belirtti. Ligin kısa bir değerlendirmesini de yapan Yılmaz, “ilk başlarda biraz bocaladık skor olarak. Son 3-4 haftada iyi bir ivme yakaladık. Galibiyetler almaya başladık. Lig devam etseydi bizim avantajımıza olacaktı. Şu an düşme potasından çıktık. Lig başlarsa da kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.