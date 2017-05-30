Boluspor son 25 yıldır uzak kaldığı Süper Lig kapısından yine döndü. Finallere adını yazdırdığında, pankartlarla şehrin süslenmesini sağlayan, mübarek ramazanda heyecanımız, neşemiz ve şarkılarımız olmasını beklediğimiz Boluspor herkesi kandırdı. Eski ramazanlar gibi Hacivat ile Karagöz orta oyununu hepimiz seyrettiğimizi sonradan fark ettik. Yüzlercesi İzmir’e, binlercesi Bolu’da güzel futbol ve başarı beklerken, ne kadar yanlış yaptığımızı fark edememişiz!

İzmir’de oynadığımız ilk karşılaşmada, Fuat hocanın önünden birçok kez atak yapan Halil ve Umut’a önlem alınmaması, 82.dakikada oyuncu takviyesiyle yapılan orta oyununu göremedik!

Son haftalarda yükselişte olan fakat formayı hep yedek olarak giyen Jansen’in finallerde sakat bahanesine neden yol açıldı anlayamadık. Bal yapmaz Koçer’in Jansen’e ısrarla tercih edilmesini düşünemedik.

Birkaç karşılaşma hariç, aynı 11 ile sahaya çıkmayan Fuat Hocanın, Göztepe karşısında da aynı senaryoyu sahaya koymasına göz yumduk. İzmir’deki karşılaşmanın iyilerinden Umut Meraş’ın sakatlanması, 14 Numara Ramazan’dan önce yedek, sonrasında sağ bek yaratma isteği ve çıkan kadroyla sonucun habercisine rağmen umutlarımızı yitirmedik. İkinci yarıda forma şansı bulamayan Arapi’nin ilk 11 de oynaması, Hakan Aslan’ın mecburi formayı giymesi ile Hacivat Karagöz orta oyununu ağzımız açık izlemek zorunda kaldık.

Topsuz alanda takımı yalnız bırakan ve takımın kaderini kendine göre belli eden Santos’u, taraftara götürüp alkışlatan oyunun başkahramanı Fuat Çapa’yı alkışlıyorum. Dinlenemeyen ve yanlış çalıştıkları maç içinde Özgür ve Fatih’in sakatlanmalarını görmezden mi gelelim!

90 dakika ayakta kalan Akabueze, son dakikada kırmızı gören Alim ve farkı önleyen Melih’in dışında bana başka bir futbolcu gösteremezsiniz. Yüz binlerce taraftarın 14 numaralı formasını giyen Ramazan oyuna girene kadar yaşanmayan huzursuzluk ve sıkıntıların yaşanmasına anlam yükleyemiyorum!

Sahada futbol oynamak yerine kendini kurtarma çabası içinde olan Çapa ve ekibinin, sonucu hakeme yıkmak için Hakem Göçek’i alkışlamaları ayıp değil mi? Her iki karşılaşmada da oyuna müdahale etmeyen Fuat Hoca, bahane üretmek, şirin görünmek için her yöntemi seçtiğini görmediğimizi mi sanıyor.

İnanın proje diye gelip, taslak projenin sahibi olan ekip önümüzdeki sezon bizi proje manyağı yapacağından korkuyorum. Mukavelesi devam eden, yeni sezon takımda olacağına kesin gözüyle bakılan Fuat Çapa orta oyununa devam etmesi doğrumudur? Yaptığı açıklamayla senenin takımını hazırlayacağını anlatan Fuat Hocanın son gideceği takımın Boluspor olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Bu kadar yetki, bu kadar ucu açık bütçe ve sınırsız gücü kimden aldığını kim söyleyece. Ne diyeyim, önümüzdeki sene şimdiden hepimize hayırlı olsun Fuat Hocam.

Karşılaşma sonrası Ak Partili bir yöneticimizin, “bakan olmadan olmayacak. Bizi siyasi olarak yiyorlar” demesi sonrası verdiğim kısa cevapla yanımızdan uzaklaşmasını unutmayacağım. Daha evvelde samimiyetine inandığımı Bakan Yardımcımız Fatih Metin’in, “Boluspor’a otobüs alacağım. Bana gelmelerini bekliyorum” açıklamasına itibar etmeyen, ciddiye almayan Başkan Çarıkçı ve ekibini çözemiyorum.

Özüne bakacak olursak, cumartesi günü basın açıklamasında Başkan Çarıkçı, sezonun kapandığını açıklamış, biz anlayamamıştık! Başkan Çarıkçı, “6 yıldır çıkamadığımız ilk 6’ya çıktık. Hedefimize ulaştık” açıklaması son noktayı koymuştu. Haliyle başkanın açıklamasının aynısını Fuat Çapa’da yapınca, başkan ve teknik heyetin sezonu bitirdiğini geçte olsa anladık.

Haliyle tarihi rekor 21 transfer, mali genel kurulda yapılacağını beklediğimiz hesap dökümü ve gelecek sezon bütçesine bakacağız. Sıfıra yakın borçla alınan kulübün son mali verilerini merakla bekliyorum!

Yarı final Göztepe maçının ünlülerini görmezden gelemeyiz. Karşılaşmada Spor Yorumcusu Hayri Ülgen, menajer Tanju Çolak ve Eski Teknik Direktörümü Serhat Güller bizleri yalnız bırakmadılar. Tabi ki, Tanju Çolak’ın önümüzdeki sene kaç oyuncuyu verecek heyecanla bekliyoruz!

90 dakika yağmura rağmen susmadan Boluspor’u destekleyen taraftarımızı en son Göztepe’ye yaptıkları olumlu tezahüratları için tebrik ediyorum. Sezon içinde Urfa’dan 4 gol, içerde Malatya’dan yediğimiz 5 gol sonrası futbolculara verdikleri desteklerden, yapılan olumsuz tezahürat ve hareketlerden dolayı gelmesi muhtemel büyük cezadan dolayı üzüldüğümü bilmelerini isterim. Sanki gol attık, penaltımız vardı, hakem takdir haklarını rakipten yana kullananmış gibi Hüseyin Göçek’e yüklenmeleri doğru değildi.

Genç kardeşlerimle bir Boluspor anısını anlatmadan geçemeyeceğim; Sarıyer ile İstanbul’da ligin son maçını oynuyoruz. Beraberliğin bizi ligde bırakacağı karşılaşmanın ilk 20 dakikasında Arif ile 0-1 önde geçtik. Sonraki dakikalarda bir yabancı oyuncumuzun bariz hatalarıyla yediğimiz 2 golle karşılaşmayı 2-1 mağlup kapadık. Soyunma odasının önünde toplanan taraftarımız, ilk önce çıkan o yabancı oyuncumuzun korkudan ağladığını fark edemeyip, üzüldüğünü düşünerek omuzlara alması ile Göztepe maçı sonrası Santos’u tribünlere çağırıp “Santos sen bizim her şeyimizsin” sözleri arasında fark göremiyorum. Yılda 350 bin Euro garanti para alan ve sözleşmesi devam eden 35 yaş üstü Santos’un takımı 10 kişi bırakmasına karşılık yapılanlar geçmişi bilemeyen şanlı Boluspor taraftarına yakışmadı. 1992 yılından sonra Süper Lig yüzü görmediğimiz gibi, sonrası yaşanan ve 3.lige kadar gittiğimiz sıkıntılı günleri unutmamız mümkün değil. Elbette o günleri yaşayanlar bilir, bende hatırlatma yapayım istedim.

Önümüzdeki sene ne olur derken, alt ligden ve Süper Ligden düşen takımları düşününce sonuca ulaşabiliriz. Belki de Süper Ligden daha çetin, zorlu ve çekişmeli geçecek olan önümüzdeki sene için şimdiden Allah yardımcımız olsun.

Umarım Başkan Çarıkçı başarılı iş hayatı gibi, başarılarını Boluspor’a da taşır da sıkıntı çekmeyiz.

2016-2017 sezonunu Mübarek ramazan ayının ilk günlerinde Hacivat-Karagöz orta oyunu Boluspor için erken biterek, sahne kapanmış oldu.