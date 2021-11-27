Boluspor Kassongo ile coştu 3-1

Haber: Uğur Balaban

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada ekibimiz Beypiliç Boluspor, 32. dakikada Kassongo’nun şutunda Eyüpspor’lu oyuncunun eline çarpan topta penaltı kazandı. Dejvi Bregu'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatmalarında Kabongo Kasongo ile bir gol daha bulan kırmızı beyazlı ekibimiz, soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

Maçın ikinci yarısına daha atak başlayan konuk ekip Eyüpspor 56. dakikada Umut Bulut'un penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirdi 2-1, Bu gole 9 dakika sonra 65. dakikada tekrar sahneye çıkan maçın yıldızı Kassongo, farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1. Kalan sürede başka gol olmayınca ekibimiz maçı 3-1 kazanarak 3 maç sonra yine sahasında kazandı.

Kırmızı beyazlı ekibimiz galip gelerek puanını 16’ya çıkardı ve düşme hattından bir nebze olsun uzaklaştı. Eyüpspor ise 7 maç sonra Bolu’da kaybetti ve 27 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

33. dakikada penaltı atışını kullanan Bregu topu ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada orta sahada buluştuğu topla ceza sahası içine kadar giren Kassongo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top auta gönderdi.

45. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Kassongo’nun şutunda top ağlara gitti. 2-0

48. dakikada Boluspor atağında Kassongo’nun ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.

51. dakikada ceza sahası içinde Abdurrahman Canlı’nın sert şutu kaleciden geri döndü. Dönen topa kafayla vuran Fethi’nin şutunda top auta çıktı.

55. dakikada Eyüpspor atağında Abdurrahman Canlı’nın ceza sahası içinde Dibba’ya müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada Eyüpspor’dan Umut Bulut’un kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

65. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Kassongo kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Gökhan Memişoğlu xx, Sezgin Çınar xx

Beypiliç Boluspor: Selamani xx, Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx, Ali Keten xx, Eray Ataseven xx (Diarrassouba dk. 90+2 ?), Bregu xxx (Arda Köksal dk. 90 ?), Kassongo xxx (Diyar Kaba dk. 90+2 ?), Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xx (Novak dk. 76 xx), Berk Yıldız xx (Hakan Bilgiç dk. 90 ?)

Eyüpspor: Çağlar Akbaba xx, Yalçın Kılınç xx, Mezague xx, Bülent Uzun xx, Uğur Akdemir xx, Mikail Okyar xx (Enes Keskin dk. 46 xx), Gökcan Kaya xx (Stancu dk. 75 xx), Timur Temeltaş xx (Taşkın İlter dk. 86 x), Umut Bulut xxx (Erencan Yardımcı dk. 86 x), Dibba xx, Cenk Alkılıç xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 86 x)

Goller: Bregu (dk. 33), Kassongo (dk. 45 ve 65) (Boluspor) Umut Bulut (dk. 56) (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: Abdurrahim Dursun, Eray Ataseven

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021, 19:04