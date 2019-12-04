Boluspor Kerem Can’ın Peşinde

Haber: Aysun Beykoz

Horoz’da 4.sezonunu geçiren sol bek Kerem Can Akyüz kadro dışı bırakıldı. Süper Ligde üst üste aldığı iki galibiyetle kendine gelen Yukatel Denizlispor'da devre arasına 4 hafta kala ilk yolcu belli oldu. Yeşil siyahlılarda 2016-2017 sezonunun başında Alanyaspor'dan alınan Kerem Can Akyüz, alacaklarına karşılık TFF'ye başvurmasının ardından kadro dışı bırakıldı. Akyüz'ün yine Gaziantep maçı öncesi yönetimden kulüp bulmak amacıyla izin istediği öğrenildi.

90 MAÇTA FORMA GİYDİ

30 yaşındaki sol bek, 4.sezonunu geçirdiği yeşil siyahlılarda 2'si kupa olmak üzere 90 maça çıktı. Akyüz, bu maçlarda 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli isim bu sezon ise Zakarya Bergdish'in ardında kalarak forma şansı bulamadı. Akyüz bu sezon sadece 2 kupa maçında forma giyebildi. Akyüz ile 1. Lig ekipleri Altay ve Boluspor'un ilgilendiği öğrenildi.