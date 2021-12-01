Boluspor kupada 4 golle turladı

Haber: Uğur Balaban

Beypiliç Boluspor Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda genç ve yedek ağırlıklı kadrosu ile çıktığı maçta TFF 3. Lig temsilcisi 52 Orduspor’u Bolu Atatürk Stadyumu’nda 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

3'üncü dakikada gelişen kaleci ile karşı karşıya kalan Arda Köksal'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

27'nci dakikada kornerden gelen topta defansın hatasında topu alan Novak'ın şutunda top fileleri havalandırdı: 2-0.

46'ncı dakikada sol kanattan açılan ortada Gökhan Özer'in indirdiği topta Muzaffer'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

73'üncü dakikada Furkan Tütüncü'nün ceza sahası dışından attığı sert şut ağlarla buluştu: 2-2.

82'nci dakikada Talha'nın ceza sahası içine çıkardığı topa Bertu gelişine vurdu. Top fileleri havalandırdı: 3-2.

89'uncu dakikada Hakan Bilgiç, rakip savunmasının müdahalesi sonucu ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+1'nci dakikada Diyar'ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 4-2.

Stat: Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Bahtiyar, Mehmet Yıldırım, Hasan Erdoğan

Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Diarrassouba, Hakan Biliç, Arda Şengül, Novak (Dk. 75 Bertu Özyürek), Atamer Bilgin, Talha Erdoğan, Arda Köksal (Dk. 38 Berk Yıldız), Ensar Bilir, Diyar Kaba, Erkam Reşmen

52 Orduspor FK: Batuhan Bahtiyar, Taner Kahriman, Hüseyin Süre, Muzaffer Kahrıman, Furkan Tütüncü, Gökhan Yıldız, Fırat Öncü (Dk. 46 Gökhan Özer), Efe Kayahan, Ömer Yıldırım (Dk. 46 Emre Tosun), Mehmet Atik, Eray Aktaş, (Dk. 72 Yiğit Tiryaki)

Goller: Dk. 3 Arda Köksal, Dk. 26 Novak, Dk. 82 Bertu Özyürek, Dk. 90 Diyar Kaba (Penaltıdan) (Beypiliç Boluspor), Dk. 46 Muzaffer Kahrıman, Dk. 72 Furkan Tütüncü (52 Orduspor FK)

Sarı kart: Dk. 77 Ensar Bilir (Beypiliç Boluspor)