Boluspor lideri devirdi

Haber: Uğur Balaban

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 11. dakikada Abdurrahman Canlı ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımdan Yacine Bammou 70'te skoru eşitleyen golü kaydetti. Boluspor'a galibiyeti getiren gol 90+1. dakikada Bregu'dan geldi.

Bu sonuçla zirve mücadelesi veren Bereket Sigorta Ümraniyespor 27 puanla ikinci sırada yer alırken ekibimiz Beypiliç Boluspor puanını 19'a yükselterek 9 hafta sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Berk'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdurrahman uzaktan çok sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

14. dakikada Emre'nin soldan kullandığı ortada Camara ön direkte kafayı vurdu. Savunmada Mehmet'e çarpan top bir anda kaleye yönelirken, kaleci Selmani son anda gole engel oldu.

18. dakikada sol kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Bregu rakibinden sıyrılıp kale sahası önüne çıkardı. Berk'in gelişine sert şutunda kaleci Burak son anda topu kornere çeldi.

22. dakikada Emre'nin sağdan ortasında Yusuf ceza sahası içinde kafayla indirdi. Onur'un şutunda kaleci Selmani'den dönen topu Camara yakın mesafeden tamamlamak istedi ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

26. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken topu Yusuf kafayla tamamladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Selmani gole izin vermedi.

65. dakikada Serkan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Bammou'nun vuruşunda Selmani'den dönen topu defans uzaklaştırdı.

70. dakikada Yusuf'un soldan ortasında savunmadan Abdurrahim'in kontrol edemediği top Onur Ayık'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında kale sahası önünde topla buluşan Bammou düzeltip vurdu ve eşitliği getiren isim oldu. 1-1

87. dakikada orta sahada topla buluşan Kassongo, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi ve çaprazdan vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Roshi ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu. Kaleci Burak'tan seken top Novak'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında müsait pozisyondaki Brego yakın mesafeden vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 1-2

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Anıl Usta

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz (Dk. 46 Serkan Göksu), Ercan Coşkun (Dk. 84 Faruk Can Genç), Glumac, Alim Öztürk, Yusuf Emre Gültekin, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 60 Bammou), Camara, Onur Ayık (Dk. 84 Mrsic)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer (Dk. 53 Emin Bayram), Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Bregu, Roshi, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 85 Novak), Berk Yıldız (Dk. 68 Atamer Bilgin), Kasongo

Goller: Dk. 11 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+1 Bregu (Beypiliç Boluspor), Dk. 70 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Ali Keten, Dk. 90+3 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+3 Selmani, Dk. 90+7 Atamer Bilgin (Beypiliç Boluspor), Dk. 43 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 54 Alim Öztürk, Dk. 73 Camara, Dk. 90+6 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021, 16:17