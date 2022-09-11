Boluspor maç sonunda yaşanan sevinç görülmeye değerdi

Haber: Uğur Balaban

Maç sonunda Boluspor’un Yarenler taraftar gurubu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Boluspor Başkanı Savaş Abak'ı tribünlere davet etti. Başkanlar ile birlikte Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri sahaya inerek maraton tribünde taraftarlara üçlü çektirdi.

YARENLERDEN CUMHURBAŞKANI TEZAHÜRATI

Kapalı tribünde de alkışlarla karşılanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a taraftarlar tarafından uzun süre “CUMHURBAŞKANI” sloganları ile tezahüratta bulundular. Tezahüratlara ve sevgi gösterisine karşı Başkan Tanju Özcan, taraftarlardan bu sene ne olursa olsun takımı yalnız bırakmama sözü aldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Boluspor Başkanı Savaş Abak galibiyet sonrası stadyumdan mutlu bir şekilde ayrıldı.